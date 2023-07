Mare: Rapporto Srm, incremento del 5,6 per cento delle rotte intraregionali nel primo semestre 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo lo studio di Srm, coerentemente con la tendenza alla regionalizzazione "va rilevata l’importanza delle rotte Short Sea, più funzionali all'implementazione delle filiere regionali e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità consentendo, ove possibile, la sostituzione del trasporto su gomma con quello su nave". "L’Italia - si sottolinea - rafforza la sua leadership europea in questo segmento con oltre 314 milioni di tonnellate movimentate (nel 2013 erano 272 milioni), pari al 18% dell’UE27. Nel Mediterraneo la leadership italiana è ancora più spinta coprendo il 40% del totale con 252 milioni di tonnellate di merci trasportate". Tutto questo ha portato alla "crisi del modello just-in-time e incremento delle scorte, con spinte alla crescita del mercato della logistica immobiliare per il magazzinaggio. C’è stato un passaggio da un approccio just-in-time a quello just-in-case, in cui le scorte sono state aumentate per far fronte alle consegne irregolari e all’inaffidabilità delle catene logistiche". (Ren)