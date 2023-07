Zes: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), le sosteniamo con un plafond pari a 5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo le zone economiche speciali per le quali il nostro gruppo ha destinato un plafond di 5 miliardi destinato a finanziare gli investimenti in queste aree, il cui successo è intrinsecamente legato allo sviluppo dei porti". Lo ha dichiarato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, in un videomessaggio trasmesso alla presentazione, presso laStazione marittima di Napoli, del decimo rapporto annuale 'Italian Maritime Economy' di Srm. "E' tutta la dimensione internazionale di Intesa Sanpaolo - ha aggiunto - che può beneficiare delle competenze di Srm su questi temi e sulle dinamiche del Mediterraneo che resta centrale per il nostro paese e per il nostro gruppo". (Ren)