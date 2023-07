Mediterraneo: Rapporto Srm, rafforza ulteriormente la sua centralità nel contesto geoeconomico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mediterraneo rafforza ulteriormente la sua centralità nel contesto geoeconomico. E' quanto emerge dal 10° Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy" a cura di SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), presentato questa mattina alla Stazione marittima di Napoli. "Gli anni successivi alla pandemia - spiega il rapporto - hanno segnato record su record per il Canale di Suez, in termini di navi e di merci transitate nonché di ricavi per l’Egitto. Con oltre 23.400 navi passate nel 2022, le entrate del Canalesono state pari a 8 miliardi di dollari (+ 25% rispetto al 2021)". "Le tendenze inflazionistiche - prosegue lo studio - hanno spinto anche il Canale a rivedere le tariffe da Gennaio 2023: +15% per tutte le tipologie di navi ad esclusione delle rinfusiere e delle navi da crociera per le quali il rincaro è del +10%. Gli aumenti dei diritti di transito sono conseguenza anche della strategicità del canale di Suez rispetto alle rotte marittime alternative di più lunga percorrenza e con maggior consumo di carburante. Proprio nel momento economico più complesso a livello globale, Suez si attesta quale snodo strategico per i traffici nel Mediterraneo continuando a rappresentare il 12% del traffico mondiale e circa il 5% del traffico di greggio, il 10% dei raffinati e l’8% del Gnl". "Il Canale di Suez - si legge ancora - è anche un importante chokepoint nel commercio alimentare mondiale: il 14,6% delle importazioni mondiali di cereali e il 14,5% delle importazioni mondiali di fertilizzanti dipendono dalla navigazione attraverso di esso". (segue) (Ren)