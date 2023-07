Mediterraneo: Rapporto Srm, rafforza ulteriormente la sua centralità nel contesto geoeconomico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra il 2001 e il 2022 - evidenzia il Rapporto Srm - il traffico container tra Europa e Asia (che passa dal Canale di Suez) è cresciuto a un tasso medio annuo del 4,4%, mentre la rotta transatlantica “solo” del 2% e quella transpacifica (la principale in termini di volumi) del 4%". Secondo gli analisti di Srm "iorti del Mediterraneo stanno migliorando la loro competitività e capacità attrattiva; al 2° trimestre 2023, l’indice dell’UNCTAD, Port Liner Shipping Connectivity Index (PLSCI) dei porti Med è aumentato mediamente di oltre 10 punti rispetto al 2006. Il divario con i porti del Nord Europa è in costante diminuzione". "La rilevanza del Mediterraneo - precisa Srm - è testimoniata anche dall’interesse da parte degli investitori esteri. Dal 2013 la Cina ha investito circa 75 miliardi nella sponda meridionale del Mediterraneo e 16 miliardi in Turchia. Il 30% degli investimenti cinesi si è concentrato su trasporti e logistica e il 24% sull’energia. La Cina ha investito nei principali porti dell’area, come Sokhna e Port Said in Egitto, il Payport Terminal di Haifa in Israele e sta investendo nella costruzione del porto di El Hamdania in Algeria". (Ren)