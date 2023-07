Pnrr: al via il secondo Master per formare gli esperti - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispondiamo ai temi di attualità e costruiamo soluzioni tese a modernizzare il sistema Paese, intendiamo contribuire alla formazione di una classe dirigente capace di misurarsi sui temi della programmazione, della gestione della finanza pubblica e della coesione territoriale". Cosi Stefano Caldoro, Presidente di "E'Sud" in occasione della presentazione della seconda edizione del master 'Management e governance delle politiche di coesione e divario territoriale'. "Puntiamo – ha sottolineato - sul capitale umano, sulla necessita di avere dirigenti capaci di affrontare i temi della autonomia, del Pnrr, della finanza agevolata con le competenze necessarie, con una visione che vada oltre la logica dello scontro che sia concentrata sulle soluzioni, sulla efficienza". "Un'iniziativa molto importante e attuale che conta su molti sponsor. Un progetto formativo che risponde alle esigenze di pianificazione e gestione di una grande avventura come quella del Pnrr" ha sottolineato Giovanni Cannata, Magnifico Rettore 'Universitas Mercatorum'. "Il Paese – ha aggiunto – può contare su tutte le risorse possibili ma se non abbiamo un apparato gestionale che accompagna e segue questo processo, il rischio di insuccesso è elevato". Con il Rettore è intervenuto Luciano Hinna, Docente di programmazione e controllo Universitas Mercatorum che ha tenuto una relazione, di rilievo scientifico, sul tema. Durante i lavori si è collegato da Bruxelles il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto. "Serve un approccio costruttivo da parte di tutti, affinché i progetti si realizzino e si rendicontino in modo adeguato, servono le competenze. Vale per il Pnrr e per tutti i percorsi nazionali ed europei" ha detto il ministro che ha salutato gli organizzatori del Master ed i corsisti. "Il Governo ha effettuato in questi mesi – ha sottolineato parlando dei temi di stretta attualità - scelte strategiche per il Paese. Per recuperare riardi e per consentire una programmazione unitaria e di visione, capace di superare la logica di piccoli interventi, ha messo insieme, su indicazione del premier Giorgia Meloni, il Pnrr ed i fondi di coesione. In questa direzione ci siamo mossi, in questa direzione lavoriamo senza polemiche ma costruendo soluzioni. E' quello che serve". Il master è erogato da Universitas Mercatorum e nasce dalla iniziativa di "E'SUd Associazione per la Coesione Territoriale Aps" che ha come partner il Dipartimento di Management dell'Università "la Sapienza" di Roma e l'Associazione "Fondazione Mezzogiorno".(Ren)