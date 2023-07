Camera Commercio Napoli: approvato Bilancio di Assestamento 2023, stanziati fondi per 38 milioni - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Consiglio della Camera di Commercio di Napoli ha approvato all'unanimità il Bilancio di assestamento 2023 e un pacchetto di finanziamenti legato alla realizzazione di Bandi camerali per un importo complessivo di circa 38milioni di euro. Nella seduta odierna, sono stati recepiti i provvedimenti della Giunta camerale in ordine al rilancio dell'economia locale e delle imprese di Napoli e provincia. "Rispondiamo con i fatti a chi, da un osservatorio oramai distante dalle reali esigenze delle imprese, prova a gettare discredito sull'Ente camerale e sull'azione politica messa in campo fin dal mio insediamento – ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola -. Stanziamo circa 38 milioni di euro che vengono messi a disposizione delle imprese e non di chi sostiene di averne la rappresentatività. Una rivoluzione copernicana, iniziata quando ci siamo insediati e che ha dato un taglio netto a un passato di opacità e di malagestione, evidenziato anche da quello che le cronache hanno raccontato. I soldi delle imprese ritornano alle imprese, nei settori nevralgici come ad esempio il turismo, per il quale abbiamo studiato anche un progetto-Ischia, per consentire alle attività commerciali dell'isola di rimettersi in piedi dopo i tremendi recenti accadimenti". Nel corso della riunione del Consiglio Camerale, si è provveduto anche a nominare due nuovi consiglieri: Marco Cacciapuoti (in rappresentanza del settore "Commercio") e Fabio De Felice (in rappresentanza del settore "Trasporti e Spedizioni").