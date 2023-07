Napoli: dal 14 luglio presso la Sala del Refettorio di San Domenico Maggiore la mostra "È succies'!"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della vittoria dello scudetto da parte della Società Sportiva Calcio Napoli, dal 14 al 23 luglio 2023, si terrà la mostra "È succies'! - lo scudetto si veste d'arte", presso la Sala de Refettorio nel Complesso monumentale di San Domenico Maggiore. Contestualmente alla mostra, nella sala del Capitolo, come indicato nel programma, si potrà assistere alla presentazione di una serie di libri ognuno dei quali, in modo differente, ha posto al centro della propria narrazione alcuni dei momenti più significativi della storia del club azzurro, senza mancare mai - con acutezza, curiosità e grande attenzione - di allargare lo sguardo anche sulla città e sul popolo partenopeo. È succies'! è una mostra sulla città di Napoli e sul terzo scudetto appena vinto, ideata per poter condividere assieme emozioni e riflessioni. Tanti artisti e tanti linguaggi. Da una parte l'arte, in grado di costringe positivamente chi guarda a un profondo sentire; e dall'altra le presentazioni di libri per tentare di sciogliere in parole quelle emozioni. L'iniziativa si apre il 14 luglio alle ore 17.00 con la presentazione del libro di Sergio Siano Ricomincio da tre. Napoli in festa. 1987 - 1990 - 2023 (Ren)