Pnrr: Valditara, quasi 92 per cento aggiudicazioni è risultato impensabile qualche mese fa

- Il dato comunicato ieri anche da Fitto sul Pnrr “è molto significativo: quasi il 92 per cento di aggiudicazioni degli asili. Asili importanti per quel percorso di crescita complessiva che serve a ridurre i divari territoriali". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine della presentazione dei dati Invalsi 2023. “Quasi il 92 per cento di aggiudicazioni era impensabile fino a qualche mese fa. È un traguardo frutto di una collaborazione tra governo, comuni, Anci e di quelle norme di semplificazione inserite nel decreto di febbraio", ha aggiunto. (Rin)