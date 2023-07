Ischia: Legambiente presenta le sue proposte per la ricostruzione dell'isola campana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'associazione ambientalista Ischia rappresenta il cantiere dei cantieri per eccellenza, l'occasione per voltare pagina nel governo del territorio; ma per far ciò è fondamentale coinvolgere tutta l'isola e non solo i Comuni colpiti dagli ultimi tragici eventi perché, pur nel rispetto delle autonomie locali, l'intero territorio isolano va considerato nella sua totalità e ha bisogno di una governance unitaria. Un'occasione per garantire il massimo della sicurezza possibile, salvaguardare il suolo e il paesaggio, consumare meno energia e materia, offrire nuove e durature opportunità lavorative alla gioventù ischitana. Per questo la scelta di raccontare Ischia come cantiere al centro della sua campagna. "Per vincere la sfida di ripensare e realizzare il futuro della splendida Isola di Ischia – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - non ci si può affidare, per quanto efficace, solo ad una struttura commissariale. C'è bisogno del protagonismo delle forze locali a partire dalle istituzioni locali, dal mondo produttivo, dalla società civile tutta. Per questo vogliamo aprire un confronto con i protagonisti istituzionali, produttivi, sociali, e cittadini sulle nostre proposte per definirle e realizzarle in modo collettivo e partecipato. A livello nazionale, chiediamo che si approvi quanto prima una legge per dire stop al consumo di suolo e per velocizzare gli abbattimenti delle costruzioni abusive, ponendo fine alla logica dei condoni edilizi". (segue) (Ren)