Ischia: Legambiente presenta le sue proposte per la ricostruzione dell'isola campana (5)

- Per Legambiente il Piano di ricostruzione previsto a seguito del sisma del 2017 e dell'alluvione del 2022, che dovrà essere approvato dalla regione Campania, deve tenere conto sia di tutti gli elementi di rischio, di vulnerabilità, di pericolosità al fine di garantire il massimo della sicurezza possibile alla popolazione e alle attività produttive; sia dei risultati delle indagini scientifiche e delle migliori tecnologie costruttive disponibili; sia delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevedendo una maggiore frequenza degli eventi meteorologici estremi (alluvioni e ondate di calore). Le criticità di Ischia, la piaga dell'abusivismo. Per mettere fine alla piaga dell'abusivismo Legambiente propone a tal riguardo tre proposte. 1) è fondamentale accelerare l'esame di tutte le pratiche di condono che giacciono negli archivi dei sei Comuni. 2) Sorvegliare il territorio per bloccare l'abuso già alla posa in opera della prima pietra. 3) Procedere con le demolizioni di ciò che non è sanabile, per eliminare le situazioni di rischio. Le demolizioni costituiscono anche un deterrente. Il numero delle demolizioni: Quanto alle demolizioni, secondo i dati raccolti da Legambiente nell'ambito della campagna "Abbatti l'abuso", nel solo Comune di Ischia su 1.274 ordinanze di demolizione emesse dal 2004 al 2022 ne sono state eseguite appena 175, pari al 13,8%2. Insomma, quasi otto volte su dieci chi ha costruito illegalmente nel Comune di Ischia ed è stato oggetto di un'ordinanza di demolizione l'ha fatta, finora, franca. A spese della sicurezza del territorio, dell'ambiente, di chi ha costruito nella legalità e persino di chi ha commesso un abuso edilizio ma può beneficiare di un condono. (segue) (Ren)