Porti: riunione a Napoli dei presidenti delle Autorità per discutere del futuro degli scali

23 luglio 2021

- Si sono riuniti a Napoli, presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, i presidenti delle AdSP, affrontando le principali criticità degli scali portuali italiani. Un dibattito sui temi riguardanti, in particolare, i fondi del Pnrr e del Fondo Complementare, che dovranno essere gestiti con attenzione al fine di rispettare le obbligazioni assunte dagli scali portuali. I presidenti hanno concordato di rappresentare al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e al suo vice Edoardo Rixi, tutti i temi da trattare con urgenza anche in relazione alle necessità di semplificazione normativa, indispensabile per garantire il miglior funzionamento dell'Italia dei porti all'interno di un mercato globale in continua trasformazione. Tali riflessioni, che hanno trovato unanime convergenza, saranno oggetto di confronto nei tempi più ristretti possibili. (Ren)