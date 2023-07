Mare: oggi a Napoli la presentazione del nuovo Rapporto 2023 “Italian Maritime Economy” di Srm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Srm (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) presenta questa mattina, presso il Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli, il decimo Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy”, intitolato quest’anno Porti, shipping e logistica al centro dei nuovi scenari del Mediterraneo: 10 anni di analisi, dati e riflessioni sulla competitività del settore e sul ruolo dell’Italia. Si tratta di un’edizione speciale che racconta dieci anni di fatti, trend e dinamiche che hanno caratterizzato il settore. Le analisi, infatti, sono tutte realizzate con questa chiave di lettura poiché il centro studi ha inteso razionalizzare tutti i principali accadimenti che hanno impattato su questo grande asset del Paese. Il sopraggiungere di crisi energetiche, aumento dei prezzi delle materie prime, pandemie e guerre che ne hanno stravolto gli equilibri e le rotte navali ma anche le nuove sfide e opportunità a cui rivolgere attenzione come la digitalizzazione, la sostenibilità, gli investimenti del Pnrr e le nuove dinamiche del canale di Suez. Srm ha dedicato la prima parte del volume alle dinamiche congiunturali che confermano il grande rilievo del settore che fornisce un contributo notevole alla nostra internazionalizzazione: 380 miliardi del nostro import-export viaggia via mare ed i nostri porti movimentano mezzo miliardo di tonnellate ed oltre 61 milioni di passeggeri. Nella seconda parte i partner internazionali di Srm hanno realizzato analisi di profondità sui principali fenomeni che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando il trasporto marittimo: la transizione energetica, casi studio su paesi specifici e impatto della pandemia di breve e lungo termine. La terza parte contiene monografie su temi di grande interesse come la sostenibilità, le supply chain, l’integrazione verticale dello shipping e il settore della pesca per la prima volta entrato a far parte delle analisi per il rilievo che riveste per la nostra economia. Apriranno i lavori un video-intervento del presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria GrosPietro, ed a seguire il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e il presidente di Srm, Paolo Scudieri. A seguire vi saranno le relazioni introduttive dell’Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante della Guardia Costiera e Salvatore Vitiello, Comandante del Comando Logistico della Marina Militare. La presentazione del Rapporto sarà poi effettuata a cura di Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM, e Alessandro Panaro, Responsabile Maritime & Energy Srm. Il Direttore Regionale di Intesa Sanpaolo, Giuseppe Nargi terrà la sua relazione incentrandosi sul Ruolodella Banca.(Ren)