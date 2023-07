Campania: il 18 luglio la presentazione della legge regionale sugli ecomusei con Ciarambino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legge regionale n.13 "Riconoscimento e Promozione degli Ecomusei della Campania": partecipazione, opportunità per i territori e prospettive. Questi i temi della conferenza stampa indetta da Valeria Ciarambino, quale prima firmataria della norma approvata dal consiglio regionale della Campania, in programma martedì 18 luglio 2023 alle ore 11 presso il salone Nassiriya. Oltre alla vicepresidente del Consiglio regionale che illustrerà i contenuti della legge recentemente approvata, parteciperanno i rappresentanti dei nove Ecomusei già istituiti in Campania, che racconteranno le esperienze in corso e le progettualità future.(Ren)