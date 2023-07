Mare: Rapporto Srm, nel 2023 il commercio marittimo globale aumenterà dell'1,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le ultime previsioni, l’economia mondiale è ancora in crescita, ma "è messa a dura prova; pandemia, invasione russa dell’Ucraina, eventi climatici sempre più dirompenti e crescenti tendenze protezionistiche si sono tradotti in una crescente volatilità e imprevedibilità delle dinamiche dei mercati e delle principali variabili economiche, una inflazione in aumento e il permanere di una generale incertezza geopolitica". E' quanto si legge nel 10° Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy" a cura di Srm (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), presentato alla Stazione Marittima di Napoli. "Nonostante tutto - sottolinea lo studio - le prospettive di crescita del commercio marittimo globale restano positive a mostrare ancora una volta la resilienza del comparto. Si prevede che il commercio marittimo globale aumenterà dell'1,8% a 12,2 miliardi di tonnellate nel 2023 per poi crescere del 3,1% al 2024". Secondo i dati forni dal Rapporto Srm "il commercio marittimo globale, consolidando il dato, continua a rappresentare l’ossatura del trade internazionale per un valore di oltre 14 trilioni di dollari. I trasporti marittimi e la logistica valgono circa il 12% del Pil globale". (Ren)