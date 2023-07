Mare: Rapporto Srm, noli in linea con i valori pre-pandemia dopo l'impennata del biennio 2020-2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I noli, che nel periodo 2020-2021 sono stati protagonisti di una vera e propria impennata, sono tornati quasi in linea con i valori pre-pandemia. Lo afferma il 10° Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy" a cura di Srm (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), presentato questa mattina alla Stazione Marittima di Napoli. Secondo lo studio "lo Shanghai Containerized Freight Index (Scfi) – uno degli indicatori più usati al mondo per valutare l’andamento dei noli – dopo aver sfondato il picco storico dei 5.000 punti a gennaio 2022 ha cominciato a scendere per poi arrivare a quota 964 nel giugno 2023. Le ragioni principali del calo dei noli sembrano essere il riassorbimento importante delle interruzioni logistiche dovute allo shock pandemico, il calo del costo degli energetici e l’intervenuta debolezza della domanda di merci legata all’aumento dei prezzi per i consumatori". "Ad aggiungere ulteriore pressione al ribasso dei noli - si legge ancora nel rapporto - le imminenti modifiche alle alleanze tra i carrier che potrebbero incoraggiare una crescente concorrenza tra i vettori", e dunque una riduzione dei profitti. Infatti, "dopo un 2021 e un 2022 in cui i global carrier, per effetto del rincaro dei noli, hanno maturato guadagni record, per il 2023 si prevedono profitti per 15 miliardi di dollari (nel 2022 sono stati 296,2 miliardi) e per il 2024 addirittura una perdita di 20 miliardi di dollari". (segue) (Ren)