Pnrr: Ciriani, terza rata in arrivo, modifiche necessarie per sua attuazione

21 luglio 2021

- Sul pagamento della terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) “siamo fiduciosi che sia in arrivo”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, intervenendo alla trasmissione “Uno Mattina”, su Rai 1. “Nel tema Pnrr in Unione europea l’Italia risulta essere il Paese più avanzato, ma abbiamo dovuto eseguire delle modifiche. Era necessario e utile cambiare qualcosa del Piano. Modifiche funzionali per attuarlo”, ha spiegato. “Il ministro Fitto ha comunicato che tra poco avremo la conferma del via libera dalla Commissione europea per il pagamento della terza rata – ha proseguito -. Fin dall’inizio abbiamo indetto una cabina di regia perché tutto il Paese sia coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi, a dimostrazione della serietà del governo”, ha concluso Ciriani.(Rin)