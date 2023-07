Imprese: Sideralba programma investimenti per 30 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciaio e sostenibilità: sono le parole-chiave della strategia di Sideralba, società con sede ad Acerra (Napoli), tra i maggiori gruppi europei nella produzione di acciaio con 600mila tonnellate all'anno di prodotti e circa 600 dipendenti occupati nei siti italiani ed in quello tunisino. Bnl Bnp Paribas, attraverso la propria Direzione Territoriale Sud, consolida il rapporto con il gruppo campano ed interviene con 5 milioni di euro - assistiti dalla garanzia Green di Sace - per supportare l'ampliamento del sito produttivo dell'azienda, con un'ulteriore superficie coperta di circa 19mila mq dotata di impianto fotovoltaico di 1,95Mhw, complementare a quello realizzato nel 2022 di 3,7Mhw ad alta efficienza energetica, che ha già permesso un impatto in termini di riduzione di CO2 di circa 88.20 ton/anno. Sideralba Spa è una delle prime aziende nel settore dell'acciaio ad aver ottenuto la certificazione internazionale per l'ambiente Iso 14.0001 ed è fortemente impegnata nell'applicare politiche di sostenibilità del ciclo produttivo, per questo ha varato all'interno del piano industriale un programma di investimenti da realizzare nel prossimo biennio di oltre 30 milioni di euro. Sace ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. L'azienda, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questa operazione rientra nell'ambito della convenzione green con Bnl Bnp Paribas, nella quale Sace interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle Pmi che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. (segue) (Com)