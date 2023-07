Napoli: Fiola (Camera di Commercio), rogo "Venere degli stracci" è una grossa vergogna - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, si è recato questa mattina in piazza Municipio dove ignoti hanno appiccato un incendio e distrutto l'opera "La venere degli stracci" di Michelangelo Pistoletto. "E' una grossa vergogna - ha commentato Fiola -. Oramai Napoli è una città letteralmente invasa dai turisti per 12 mesi all'anno e questo terribile episodio temo che possa fare il giro del mondo, con una grave ricaduta in termini di immagine. Dobbiamo essere in grado di accogliere, di mettere a proprio agio chiunque visiti questa città, con azioni concrete. In questo caso, ospitando l'opera di un grande artista come Pistoletto, che deve essere tutelata e la cui fruizione deve essere consentita in tutta sicurezza. Non è un problema di gradimento o meno rispetto all'opera stessa, occorre condannare con forza questi atti criminali. Sentirò il sindaco nelle prossime ore, mi confronterò con i dirigenti per capire come la Camera di Commercio possa offrire il proprio contributo per restituire l'opera alla città. I turisti e gli itinerari culturali collegati fanno bene alla città, fanno bene al commercio, fanno bene al sistema produttivo circolare perché lavora tutto l'indotto. Quindi noi dobbiamo dare una risposta veloce ed efficace, per cancellare velocemente questa brutta immagine e assicurare i colpevoli alla giustizia". (Ren)