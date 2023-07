Napoli: Acampora (Pd), reagire con forza a chi danneggia il patrimonio culturale della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Napoli non può essere questa, Napoli non è questa, reagiremo e risponderemo con forza e senza sconti, per tutelare l’immagine della nostra città e del suo patrimonio artistico e culturale, contro i delinquenti”. Questo il commento di Gennaro Acampora, capogruppo del consiglio comunale di Napoli per il Partito Democratico, sull'incendio di natura dolosa che questa mattina in Piazza Municipio ha distrutto la Venere degli Stracci, installazione del maestro Pistoletto inaugurata il 29 giugno scorso. “Le immagini cui abbiamo dovuto assistere sin dalle prime luci dell’alba offendono la nostra città ed i suoi cittadini, oltre che il lavoro che, anche dal punto di vista culturale l'amministrazione Manfredi sta portando avanti - spiega Acampora - reagiremo con forza e determinazione contro coloro i quali si sono macchiati di questo gesto”. “Come capogruppo del Partito Democratico - conclude Acampora - sto già confrontandomi con la nostra amministrazione per rilanciare con ulteriore determinazione la battaglia sui temi della sicurezza cittadini che ci ha già visto protagonisti nelle scorse settimane”.(Ren)