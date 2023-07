Sanità: al via il nuovo documento organizzativo del Cardarelli, approvato l'atto aziendale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo documento organizzativo articola in modo omogeneo le attività in emergenza-urgenza mediante il Dipartimento di Emergenza ed Area Critica e quello delle Reti tempo dipendenti ma, allo stesso tempo, punta a integrare meglio le risorse mediante il Dipartimento di Anestesia e Rianimazione e il Dipartimento tecnico/logistico. La nuova organizzazione inoltre la valorizzazione dell'alta specializzazione avviene in strutt nel Dipartimento delle tecnologie avanzate diagnostico terapeutiche e dei servizi sanitari,. Nella nuova organizzazione saranno presenti una Unità Operativa Complessa per la Medicina Nucleare, nonché una Pneumologia Subintensiva che valorizza tutta l'esperienza maturata nel periodo del Covid 19. Il nuovo Atto aziendale del Cardarelli, essendo stato pienamente approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione di 393/2023, potrà essere adottato in via definitiva dall'Azienda senza alcuna necessità di modifica ulteriore già nei prossimi giorni. (Ren)