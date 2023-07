Napoli: rastrelli (FdI), rogo "Venere" gesto grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un gesto grave, perché tristemente rivelatore", Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, commissario cittadino del partito di Giorgia Meloni a Napoli intervenendo sulla vicenda dell'incendio della Venere degli Stracci. Per Rastrelli si tratta "di uno sfregio maturato in un clima di lassismo amministrativo a lungo imperante, garante di una impunità diffusa, soprattutto tra i minorenni, e nello smarrimento del senso della minima coesione sociale, che vanno finalmente combattuti, oltre che con la cultura del rispetto o con un'illusoria sorveglianza sociale, con il ripristino delle regole e, in caso di inosservanza, con un equilibrato ma deciso rigore nelle sanzioni". (Ren)