Napoli: Student Housing, al via rigenerazione di un immobile da 500 posti letto

Si apre il Cantiere di Rigenerazione della prima iniziativa del Fondo iGeneration: un immobile a Napoli, precedentemente sede dell'Inps, verrà trasformato in una residenza universitaria in grado di ospitare circa 500 posti letto. L'annuncio è avvenuto questa mattina nell'ambito di una conferenza stampa organizzata dal comune di Napoli, alla presenza di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Matteo Lorito, Rettore Università Federico II, Giancarlo Scotti, Ad di Cdp Real Asset Sgr (Gruppo Cdp), Stefano Consiglio, Presidente Fondazione Con il Sud, Domenico Bilotta, Direttore Generale di Investire Sgr (Gruppo Banca Finnat Euramerica), ed Ernesto Albanese, presidente di Campus X. L'immobile ha una superfice complessiva di oltre 15.000 metri quadri ed è collegato a tutte le sedi universitarie locali in virtù della posizione strategica in via Ferraris 4, nei pressi della Stazione Centrale. La sua ristrutturazione si inserisce nel più ampio disegno di rigenerazione urbana che riguarda l'intero quadrante est della città: l'iniziativa è infatti volta a creare ricadute sociali e ambientali positive, in linea con le strategie di investimento socialmente responsabile del Fondo iGeneration[1], che per la strutturazione e gestione di questa prima iniziativa, allocherà risorse per circa 40 milioni di euro e prevede di completare i lavori di trasformazione dell'immobile entro maggio 2025.