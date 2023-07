Napoli: Student Housing, al via rigenerazione di un immobile da 500 posti letto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- iGeneration è un fondo gestito da Investire Sgr e partecipato dal Fnas-Fondo Nazionale dell’Abitare Sociale di Cdp Real Asset Sgr, dalla Fondazione Con il Sud e da ulteriori investitori istituzionali: Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Ente nazionale di previdenza assistenza veterinari (Enpav), Banca Intesa Sanpaolo, Inarcassa, Fondazione Cariplo, Futura Funds Sicav – Alpha Plus. Altri investitori sia locali che nazionali stanno completando le procedure di valutazione per aderire al progetto. iGeneration ha l’obiettivo di contribuire a colmare il divario tra domanda e offerta ricettiva nel comparto abitativo universitario e professionale mirando a realizzare, con le risorse del primo closing, oltre 1.800 posti letto (residenza per studenti ed ospitalità veloce), spazi di comunità (spazi studio, co-working, hub di ricerca) e servizi accessori. L’ambizione del Fondo è quella di facilitare l’accesso agli Atenei di eccellenza del Paese costruendo un concept aperto allo sviluppo di progetti anche in collaborazione con il mondo delle imprese con la priorità di fornire una risposta all’ospitalità dei così detti "giovani fuori sede”. iGeneration prevede un primo programma di investimento di complessivi 130 milioni circa, di cui circa il 50% sarà coperto dal Fnas e la restante parte dagli altri partecipanti. La combinazione dei capitali raccolti è il frutto della collaborazione attiva di investitori territoriali come le Fondazioni Bancarie e Investitori nazionali come Banche e Casse di Previdenza, in un rapporto sinergico e di forte allineamento di interessi. (segue) (Ren)