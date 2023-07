Napoli: Student Housing, al via rigenerazione di un immobile da 500 posti letto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La realizzazione di una residenza nel centro di Napoli dedicata a studenti e giovani professionisti è per noi un’iniziativa significativa almeno per due motivi: non solo come forma di investimento, ma anche come opportunità per creare un impatto sociale sul territorio” ha dichiarato Stefano Consiglio, presidente Fondazione Con il Sud. “Dopo un lungo lavoro di strutturazione del Fondo e di valorizzazione urbanistica ed edilizia dell’immobile, siamo fieri di avviare il cantiere della prima iniziativa del Fondo iGeneration ma, soprattutto, siamo fieri di investire nella Città di Napoli e di contribuire a promuovere l’asset class della residenzialità universitaria strutturata partendo dal Mezzogiorno, in linea con gli obiettivi del Pnrr. Riqualificheremo un immobile in disuso per restituirlo alla Città, partecipando così alle più ampie progettualità virtuose di rigenerazione già previste per questo quadrante, offrendo un’offerta strutturata di residenzialità con differenti livelli di marginalità, cucita su misura per gli studenti del domani” ha dichiarato Domenico Bilotta, Managing Director di Investire Sgr. “Finalmente CampusX sbarca a Napoli. Da napoletano sono particolarmente orgoglioso di annunciare che nel 2025 apriremo la prima nostra residenza universitaria in città. Il CX di Napoli sarà una struttura di livello internazionale per varietà e qualità dei servizi offerti a studenti e giovani professionisti. Un luogo dove contaminare culture ed esperienze diverse, in un ambiente distinto dai valori della sostenibilità e della inclusività: tutti elementi caratteristici del DNA di CampusX. Siamo convinti che questa nuova residenza universitaria apporterà un beneficio anche agli atenei napoletani, che rafforzeranno ulteriormente la loro capacità di attrarre studenti fuori sede italiani e stranieri” ha dichiarato Ernesto Albanese, presidente di CampusX: (Ren)