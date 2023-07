Napoli: Abc festeggia dipendenti in servizio da 25 anni, nozze d'argento per 128 lavoratori - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abc, azienda speciale del comune di Napoli, ha festeggiato oggi i dipendenti che, nell'anno 2023, raggiungono il traguardo del 25esimo anno di lavoro in azienda. Il riconoscimento è stato consegnato a 128 dipendenti. Alla cerimonia hanno partecipato la presidente Abc, Alessandra Sardu, e il direttore generale, Sergio De Marco. "Oggi festeggiamo con orgoglio chi si adopera per il bene di quest'azienda da così a lungo – hanno detto Sardu e De Marco – Il capitale umano di Abc è una grande risorsa che quotidianamente mette al servizio della città le proprie competenze, il proprio sapere e la propria professionalità per rispondere alle esigenze dell'azienda, per fornire un servizio che sia sempre migliore alla cittadinanza e contribuire al miglioramento del decoro della città anche attraverso azioni quali, ad esempio, la rifunzionalizzazione di alcune fontane monumentali". Ai dipendenti che festeggiano 'le nozze d'argento' con Abc, l'azienda ha consegnato un vetro-contatore con l'incisione del logo aziendale.(Ren)