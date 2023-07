Napoli: polizia municipale, controlli ai quartieri spagnoli e rimozione paletti abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, Unità Operativa Avvocata, in collaborazione con personale del Commissariato P.S. Montecalvario e con l'ausilio di uomini e mezzi della Napoli Servizi S.P.A. hanno rimosso paletti abusivi nella zona dei Quartieri Spagnoli. Paletti e varie altre strutture erano state collocate da ignoti avanti ad abitazioni e attività commerciali per riservarsi posti auto o comunque spazi antistanti detti locali. In totale sono stati rimossi 94 paletti, 6 new jersey più alcune transenne, catene, sedie, tavoli e fioriere, stendini e quant'altro utile ad occupare il suolo antistante i terranei. In particolare la rimozione delle strutture è avvenuta in Via Monte dei Poveri Vergognosi; Vico Lungo Gelso; Via Galluppi; Via Speranzella; Vico Lungo Teatro; Vicoletto I° Consiglio; Vico I° Concezione; Vico Noce; V.tto I Portapiccola; Vico III Portapiccola; Piazza Montecalvario; Via II Montecalvario; Via De Deo Vico Tre Regine. Sempre nell'ambito delle operazioni che hanno interessato il quartiere Sanità il personale della Polizia Locale di Napoli ha elevato 12 verbali per divieto di sosta. Nella zona di Capodimonte agenti dell'Unità Operativa Stella facevano rimuovere 14 veicoli che, essendo in divieto di sosta, creavano intralcio alla circolazione. (Ren)