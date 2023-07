Sanità: Sud Protagonista, atto aziendale Cardarelli occasione persa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta regionale campana ha approvato l'Atto Aziendale del Cardarelli ma c'è poco da rallegrarsi perchè esso lascia irrisolti molti problemi e soprattutto l'esecutivo regionale ha perso l'occasione per affrontare il principale problema dell'emergenza con la costituzione dell'Azienda Unica dell'Emergenza". E' quanto affermano il presidente di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi, e il segretario cittadino, Rosario Pagano. "Per l'importanza strategica del Cardarelli, sarebbe stato opportuno puntare non su linee generali ma su linee specifiche più rilevanti, rafforzando, ad esempio, le Ortopedie e la Medicina senza dimenticare le Chirurgie Generali e dare vita a nuove Unità Dipartimentali valorizzando realtà che sono cresciute fino a divenire vere eccellenze", aggiunge Pagano, per il quale "restano, invece, molte carenze, che potrebbero, però, essere colmate nell'ambito della applicazione dinamica dell'Atto e, quindi, della sua possibile rimodulazione". "L'Atto Aziendale del Cardarelli- continua Ronghi - lascia irrisolto il vero problema della struttura, che è quello relativo al Pronto Soccorso. Quindi siamo al cospetto del classico documento "gattopardesco" con interventi superficiali e non risolutivi dello sfascio totale in cui è stata calata la sanità della Campania e in particolare l'emergenza. Il primo nodo, quindi, che la Giunta regionale avrebbe dovuto affrontare era proprio quello dell'emergenza nella sanità napoletana lanciando il progetto della costituzione dell'Azienda Unica dell'Emergenza mettendo a sistema il Cardarelli e l'Ospedale del Mare". (Ren)