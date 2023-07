Campania: Marchiello, non vogliamo restituire nemmeno un euro dei fondi europei - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Abbiamo certifica il 3 e 4 luglio alla Commissione Europea il 71 per cento". Lo ha detto l'assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello, a margine del question time di questa mattina, parlando dei Fondi Europei destinati alla Campania. "Ora dobbiamo completare - ha proseguito - con spese in corso, che non sono ancora chiuse e quindi non certificabili, e poi siamo con spese che possono subentrare laddove alcuni interventi non fossero completati. Quindi interventi non completati o non completabili verranno spostati sul 21-27 e quelli che abbiamo in over booking copriranno, invece la spesa". "Certamente - ha concluso - volontà del presidente è non restituire nemmeno un euro". (Ren)