Pnrr: Valditara, su asili e infanzia grande successo lavoro di squadra tra governo e comuni

- Al termine della Cabina di regia sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e a seguito di un lungo confronto con il governo italiano su asili nido e scuole d’infanzia, è emerso che la Commissione europea, ai fini del conseguimento della relativa milestone, ha valutato positivamente la percentuale di aggiudicazioni dei lavori da parte degli enti locali sinora effettuate, pari a oltre il 91 per cento, ritenendo dunque centrato l'obiettivo Pnrr. Lo comunica una nota del ministero dell'Istruzione. Grazie agli interventi di semplificazione e di supporto predisposti e messi in atto dal ministero dell’Istruzione e del Merito, i tempi medi per la progettazione e per l’appalto dei lavori sono stati di 7-9 mesi anziché di circa tre anni per opere inferiori a un milione di euro e di circa quattro anni per interventi tra un milione e cinque milioni di euro. “Grande successo del lavoro di squadra goerno/comuni”, è il commento del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, insperato fino a pochi mesi fa, e della proficua interlocuzione con la Commissione europea su un dossier decisivo del Pnrr. È un segnale forte”, dice Valditara, “che va a favore dei bimbi, delle famiglie, del lavoro femminile e della natalità". "I dati - prosegue il ministro - ci dicono che la semplificazione di procedure e norme, accompagnata da un adeguato supporto alle amministrazioni, all’insegna dello ‘Stato amico’, sono presupposti strategici per rendere il Paese più competitivo. Su questa strada proseguiremo con decisione”. (segue) (Com)