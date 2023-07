© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "Venere degli stracci", l'installazione di arte contemporanea realizzata da Michelangelo Pistoletto e posizionata a Piazza Municipio, è stata completamente distrutta da un incendio. Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti vecchi. In piazza Municipio, per spegnere il fuoco, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Napoli. Si indaga sulla matrice dell'incendio. (Ren)