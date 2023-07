Napoli: Nappi (Lega), accertare subito causa rogo "Venere degli stracci"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accertare subito la causa dell'incendio che ha distrutto la 'Venere degli stracci' a Napoli. Al momento, sarebbe da escludere l'autocombustione, quindi, si sarebbe trattato di un evento innescato da qualcosa o qualcuno, in maniera accidentale o peggio, volutamente. Confidiamo nell'impegno massimo e nella competenza delle forze dell'ordine che stanno effettuando le indagini del caso per appurare la natura del rogo e individuare eventuali responsabili; se fosse confermata la pista dolosa ci troveremmo di fronte a un ulteriore segnale di degrado sociale pericoloso da parte di una piccola minoranza priva di valori e cultura che sporca l'immagine della città, che per di più agisce di fronte alla 'casa' di tutti i napoletani, e che va combattuta con forza". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)