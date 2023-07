Scuola: Valditara su Invalsi, dati allarmanti su assenze, dispersione e abbandono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati delle prove Invalsi 2023 rilevano "dati allarmanti per quanto riguarda le assenze, la dispersione scolastica e l’abbandono in corso d’anno”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, alla presentazione alla Camera dei deputati del Rapporto nazionale “Le prove Invalsi 2023”. “Dovremo lavorare su una progettazione didattica laboratoriale e non più esclusivamente formale, ma anche investire sulle attività sportive e su una maggiore remunerazione delle attività extracurriculari dei docenti”, ha spiegato. Dei fondi del Pnrr “mezzo miliardo di euro sarà da ripartire fra le scuole”, ha aggiunto sottolineando che i dati “hanno evidenziato la necessità, a partire dal mese di settembre, di avviare interventi con investimenti economici in ben 240 scuole, di cui 120 elementari”.(Rin)