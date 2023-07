Imprese: Sideralba programma investimenti per 30 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bnl Bnp Paribas è impegnata, attraverso azioni di sostegno concreto, nell'accompagnare le imprese sui territori in cui queste operano – ha affermato Barbara Martini, Direttore Territoriale Sud della Banca – e lo fa potendo contare non solo sulla capacità dei team specializzati di Bnl a livello nazionale e locale, ma anche sviluppando sinergie con le società del Gruppo Bnp Paribas in Italia. È questa la forza di una piattaforma di offerta e servizio davvero distintiva soprattutto per le esigenze degli imprenditori. A ciò si affianca l'impegno verso la sostenibilità come leva economica e sociale per uno sviluppo dell'impresa sano e duraturo nel tempo"."Sideralba è fortemente orientata sul tema della sostenibilità – commenta Daniele Palombi Cfo del gruppo – il programma di investimento, già in corso di realizzazione, incardina i tratti dell'efficientamento energetico sia attraverso il potenziamento della capacità di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, sia attraverso l'installazione di impianti con le più elevate tecnologie ad inverter per la riduzione del consumo di elettricità. Con questo finanziamento si consolida una partnership importante con il Gruppo BNP Paribas che sta accompagnando in modo determinato la nostra azienda nel percorso di sviluppo, ma anche con Sace, istituzione di riferimento per il nostro Gruppo". (Com)