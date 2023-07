Napoli: Vitelli (Pd), rogo in Piazza Municipio è schiaffo alla città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Che la causa sia dolosa o colposa, è comunque uno schiaffo alla nostra città". Questo il commento di Mariagrazia Vitelli, consigliere comunale di Napoli per il Partito Democratico, sull'incendio che questa mattina in Piazza Municipio ha distrutto la Venere degli Stracci, installazione del maestro Michelangelo Pistoletto inaugurata il 29 giugno scorso. "Le immagini che stiamo vedendo offendono la straordinaria politica culturale che l'amministrazione Manfredi sta portando avanti - spiega Vitelli - confidiamo in un lavoro rapido e minuzioso da parte di Vigili del Fuoco, Polizia e Magistratura per accertare dinamica e responsabili, ma come istituzioni non possiamo ignorare che si fa sempre più urgente la necessità di una risposta forte e organica sul piano della sicurezza e del controllo del territorio, dal centro alle periferie. Non è possibile che un'importantissima opera d'arte, firmata da un'artista di fama mondiale, fiore all'occhiello in una piazza che proprio grazie a questa amministrazione sta finalmente rinascendo dopo vent'anni di lavori, possa essere esposta a gesti delinquenziali come a rischi di qualsiasi genere". Per questo "come singolo e nell'ambito del gruppo del Partito Democratico, sono a disposizione della giunta per adottare tutti i provvedimenti necessari, crediamo che questo terribile misfatto debba rappresentare uno spartiacque obbligato nella nostra azione di governo, sempre in sinergia con le forze dell'ordine". (Ren)