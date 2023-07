Napoli: Decaro (Anci), solidarietà a Manfredi e ai napoletani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha espresso solidarietà al sindaco di Napoli, Manfredi, per l'incendio doloso che questa mattina ha distrutto l'installazione "Venere degli stracci" in piazza Municipio. "Mando un abbraccio al mio amico e collega Manfredi per quanto accaduto. Di fronte ad atti del genere è ancora più importante ribadire che nessun atto di inciviltà o di minaccia ci fermerà. Soprattutto noi, sindaci del Sud, non smetteremo mai di lavorare per portare nelle nostre città le migliori espressioni di arte e di cultura, e per diffondere nelle nostre comunità il senso del rispetto e cura per il nostro grande patrimonio culturale in ogni sua versione". (Rin)