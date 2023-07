Sanità: al via il nuovo documento organizzativo del Cardarelli, approvato l'atto aziendale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'organizzazione dinamica, più efficienza e rapidità nella gestione dell'emergenza, più integrazione tra i diversi servizi interni all'ospedale, più valorizzazione di peculiari specializzazioni; sono queste le caratteristiche che si prefigge di assicurare il nuovo Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli approvato dalla Giunta Regionale della Campania la scorsa settimana. L'Atto Aziendale è il documento organizzativo che definisce come sono organizzate le strutture dell'ospedale e quali sono le gerarchie tra i Dipartimenti e i reparti; l'Atto Aziendale attualmente in vigore al Cardarelli era vecchio di sette anni, in quanto era stato approvato ad ottobre 2016. Il documento appena approvato si propone come un sistema dinamico che potrà essere integrato e modificato nel corso dei prossimi anni per adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali. "Quest'approvazione - ha affermato Antonio d'Amore, direttore generale dell'Aorn Cardarelli - rappresenta un passaggio importante per il Cardarelli in quanto allinea la struttura organizzativa alle attuali esigenze assistenziali dell'ospedale. In sanità l'evoluzione tecnologica e i modelli organizzativi stanno mutando rapidamente, per questo abbiamo disegnato un Atto Aziendale basato su alcuni punti fermi forti, ma capace di evolvere in ragione delle necessità assistenziali che si potranno delineare nei prossimi anni. Dobbiamo evitare di ingessare in gabbie organizzative rigide la dinamicità e la capacità evolutiva dei nostri professionisti migliori". (segue) (Ren)