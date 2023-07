Napoli: Ronghi (Sud Protagonista), rogo "Venere degli stracci" conferma che città è allo sbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle more che autorità competenti facciano chiarezza su quanto accaduto all'opera "La Venere degli Stracci", emerge ancora una volta con chiarezza che occorre potenziare il controllo del territorio, con la videosorveglianza e con la presenza delle forze dell'ordine, ma anche e soprattutto dare a questa città una guida politica che esprima una chiara visione di legalità e rispetto delle regole". E' quanto afferma il presidente di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi. "Il grande problema di Napoli è che è una città allo sbando, da decenni amministrata da un centrosinistra senza visione politica che ha contribuito ad alimentare una situazione di anarchia e di illegalità diffusa che impedisce la vivibilità e lo sviluppo", aggiunge Ronghi per il quale "occorre, dunque, lavorare per ripristinare il fondamentale principio di autorità e di rispetto delle regole e per ricostruire quel clima di legalità e sicurezza, indispensabile per prevenire l'illegalità diffusa e favorire la crescita economica e sociale". (Ren)