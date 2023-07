Scuola: Valditara, preoccupante spaccatura tra nord e sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche sulla base dei dati Invalsi è scaturita “la decisione di presentare un’Agenda Sud in dieci punti che prevede l’individuazioni di scuole dove per fragilità di contesto sociale, abbandoni, insuccesso formativo e assenze concentrare risorse importanti", ha aggiunto. “Inizieremo con 240 scuole”, ha aggiunto il ministro, dove ci saranno “più insegnanti soprattutto per le materie critiche come l’italiano, la matematica e l’inglese, l’estensione del tempo pieno, una formazione specialistica per i docenti che insegnano e con una retribuzioni aggiuntiva per le attività extracurriculari”, ha concluso.(Rin)