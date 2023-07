Napoli: de Magistris, rogo "Venere" profonda ferita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini del rogo all'alba in piazza Municipio della Venere degli stracci di Pistoletto, davanti al Comune, sono una profonda ferita per una città che negli ultimi dieci anni si è profondamente riscattata con la cultura e con la partecipazione degli abitanti della città alla cura della comunità". Lo ha affermato l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "A fronte di un cammino di valorizzazione dei beni comuni che Napoli ha intrapreso negli anni scorsi e di un'immagine di coesione tra popolo e istituzioni, negli ultimi tempi si registra un forte calo di tensione ed attenzione politica e istituzionale sulla sicurezza urbana in città anche con un aumento di casi di illegalità diffusa", ha concluso de Magistris. (Ren)