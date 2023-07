Napoli: Student Housing, al via rigenerazione di un immobile da 500 posti letto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concept contempla la realizzazione di un resort urbano, costituito da oltre 353 camere dotate di infrastrutture tecnologiche innovative per circa 500 posti letto e dedicate principalmente agli utenti universitari e, in via secondaria, a city users e giovani professionisti alla luce della presenza di una componente short term (hotel e ostello). La struttura, inoltre, sarà dotata di spazi comuni a servizio della residenzialità degli utenti nonché di spazi direzionali, riservati alle attività di coworking strutturato. Il modello, pertanto, aspira ad avere un’anima ibrida, volta a promuovere la creazione di una community, un motore fisico di aggregazione sociale non solo verticale - tra i vari utenti della struttura - ma orizzontale, tra il resort e la stessa città di Napoli. La futura gestione della struttura sarà affidata a Campus X, operatore italiano nel settore della ricettività universitaria, che ha curato insieme a Investire SGR il lungo processo di strutturazione dell’iniziativa al fine di ottimizzare la valorizzazione dell’asset anche in chiave di innovazione digitale e di sostenibilità. Campus X avanza, quindi, nel suo percorso di espansione avendo già tra gestione e realizzazione iniziative da circa 5.000 posti letto ed una pipeline consolidata che porterà al raggiungimento del target di 10.000 posti letto entro il 2026. (segue) (Ren)