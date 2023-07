Autonomia: Caldoro, il regionalismo è in crisi serve la macroregione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'attuale regionalismo è in crisi da tempo. La riforma della autonomia apre a nuove sfide, come quella della macroregione, anche attraverso la piena applicazione dell'art 117, ottavo comma, della Costituzione. L'Europa sta realizzando le sue: la macroregione baltica, quella mediterranea, l'alpina. Si deve partire dalle funzioni e dai problemi da risolvere non dai perimetri amministrativi". Cosi Stefano Caldoro, già Ministro e Presidente di Regione, oggi Presidente di E'Sud, durante la presentazione del volume 'Autonomia, Regionalismo, Macroregione' a Roma, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. L'incontro su iniziativa del senatore Antonio Iannone, dell'Ufficio di Presidenza del Senato, ed in collaborazione con l'Universitas Mercatorum, l'Associazione E' Sud e Giapeto Editore. "Le Regioni, devono lasciare la propensione alla gestione, devono – ha spiegato – essere grandi Enti di programmazione. E 'necessario ragionare su funzioni quando si parla di ambiente, di ciclo delle acque, di trasporti, di interventi infrastrutturali". Stefano Caldoro ha toccato i temi della stretta attualità: "sull'autonomia non ha senso ripartire dalla determinazione dei Lep. Prima bisogna determinare il fabbisogno di ogni servizio ed affrontare il tema senza furbizie, non è uno scontro tra guelfi e ghibellini e la riforma delle autonomie deve entrare in un più ampio progetto di assetto dei poteri e delle responsabilità, compresa l'idea del presidenzialismo".