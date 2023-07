Sanità: De Luca, Schillaci persona di valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Schillaci è persona di valore. Innanzitutto è ancora innocente… Abbiamo tutto il tempo per crocifiggerlo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo all'assemblea nazionale di Farmindustria a Roma. "Io sono l'unico esponente politico che non guarda alle bandiere di partito, ma - ha sottolineato - dice quello che pensa e delle bandiere di partito se ne infischia. Quando avevamo il governo Draghi in piena beatificazione, l'unico che parlava contro era De Luca". (Ren)