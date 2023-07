Campania: Fortini, una legge per stimolare i giovani a immaginare come cambiare la realtà - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che sia molto importante perchè i ragazzi, soprattutto in giovanissima età, non hanno molta fiducia nella politica, pure perchè non si interessano di ciò che succede e perchè pensano che le cose non si possano cambiare. Allora una legge come questa può spingere, invece, i ragazzi a immaginare come intervenire. La Regione deve dare sostegno, per far loro capire che la realtà si cambia, ma si cambia con la forza di volontà con le idee e con la determinazione". Così l'assessore all'Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, a margine della presentazione della legge regionale finalizzata alla "Promozione dell'impegno civico e politico nei cittadini campani". (Ren)