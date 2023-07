Napoli: arrestato 28enne sospettato dell'omicidio di Santa Lucia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 28enne, ritenuto coinvolto nell'omicidio di Pasquale Sesso, il 44enne ucciso a colpi di pistola nella zona di Santa Lucia, a Napoli, la notte tra il 5 e il 6 luglio scorsi, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli. Per ora all'uomo viene contestato il reato di detenzione di arma da fuoco, ma sono in corso accertamenti per verificare se la pistola che aveva è la stessa con la quale è stato ucciso Sesso. Inoltre immagini dei sistemi di videosorveglianza che lo collocano della zona dove è scattato l'agguato fanno di lui una persona fortemente sospettata di essere stato il killer del 44enne. (Ren)