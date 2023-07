Berlusconi: Laboccetta (Polo Sud), lunedì convegno a Napoli per far crescere la politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà lunedì 10 luglio (con inizio dalle ore 15,30), nella storica Sala dei Baroni al Maschio Angioino in Napoli, il convegno sul tema "Berlusconi: Leadership, Potere, Popolo" promosso dal movimento politico culturale Polo Sud, presieduto dall'on. Amedeo Laboccetta. Interverranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Antonio Bassolino, Umberto Ranieri, Claudio Velardi, Luigi Vicinanza, Giorgio Mulè, Mario Landolfi, Lina Lucci, Augusto Minzolini, Stefano Caldoro, Severino Nappi, Alessandro Sansoni, Sergio Rastrelli, Sergio Silvestris. All'evento è stato anche invitato il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Il convegno sarà moderato dal giornalista Rai Massimo Calenda. "Sono molto soddisfatto per le adesioni registrate - ha dichiarato Laboccetta -. Resto convinto che il confronto tra avversari faccia bene alla civiltà del dialogo, unico lievito in grado di far crescere la Politica con la "P" maiuscola". (Ren)