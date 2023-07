Rai: Soldi, punto riferimento per italiani attraverso prodotti di qualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo vuol dire minimizzare l'impatto negativo sull'ambiente e lasciare un'eredità positiva sia sull'economia sia sulla comunità. Un'occasione, per tutti coloro che sono coinvolti nella sua realizzazione dall'allestimento ai trasporti, dalle luci ai materiali - di provare un nuovo approccio in linea con questi importanti obiettivi. Lavorare sul 'come', appunto. Il traguardo ideale di questo percorso è un San Remo del futuro prossimo, interamente sostenibile. Infine, un tema recentissimo, ma dirompente, ovvero l'avvento dell'Intelligenza Artificiale generativa, che - lo abbiamo capito in soli sei mesi da gennaio a oggi - cambierà completamente l'intero ecosistema dei media e non solo. Mentre Internet ha portato alla democratizzazione della distribuzione dei contenuti, l'intelligenza artificiale generativa democratizzerà la produzione dei contenuti, il 'come' appunto. Da un lato è una minaccia, perché stravolge i processi di lavorazione, utilizza algoritmi per generare contenuti autonomamente, imitando il pensiero umano, ed è a disposizione praticamente di tutti. Dall'altro è un'opportunità per la Rai, (come stanno valutando anche altri servizi pubblici europei), se saremo capaci di conquistare la fiducia degli utenti rappresentando un punto di riferimento autorevole, affidabile e credibile in un mercato frastornante e frastornato", conclude la presidente della Rai. (Rin)