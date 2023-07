Campania: misure contro la violenza di genere, lunedì incontro in Consiglio regionale con Fiola Oliviero e Raia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Le misure per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere costituiscono per la Campania fondamentale rilievo nelle politiche e nelle strategie da perseguire. A tal fine, con Delibera di Giunta regionale n. 246, in linea con le vigenti disposizioni nazionali e regionali, sono state programmate le relative azioni e le corrispondenti risorse per un importo complessivo pari ad euro 4.808.249,00. Si tratta di fondi regionali e nazionali stanziati sia per il funzionamento delle Case rifugio e dei Centri Antiviolenza pubblici e privati, sia per il sostegno alle donne vittime di violenza, ai loro figli ed agli orfani di femminicidio, nonché destinate per l'attivazione di specifiche iniziative rivolte agli uomini maltrattant". E' quanto afferma la presidente della Commissione Regionale Politiche Sociali Bruna Fiola (Pd), che lunedì 10 luglio alle ore 10:30 nell'Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro direzionale di Napoli isola F13, terra' un incontro, aperto alla stampa, con la presenza di coordinatori di ambito, responsabili centri antiviolenza, case-famiglia e centri per l'impiego per la presentazione degli avvisi pubblici per l'accesso a tali fondi che prevedono misure di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli. All'incontro parteciperanno, insieme con la presidente Fiola, Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio Regionale della Campania, Loredana Raia vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Maria Somma Direttore Generale Politiche Sociali e Maria Antonietta D'urso, Direttore Generale Formazione. (Ren)