Rai: Manfredi, presentazioni palinsesti a Napoli riconoscimento per la città - foto

- La Rai ha presentato il palinsesto dei programmi per l'autunno-inverno 2023-2024 con un evento che si è tenuto nell'Auditorium del Centro di produzione Rai di Napoli. In apertura i saluti istituzionali del sindaco Gaetano Manfredi. "È la prima volta - ha sottolineato il Sindaco - che il palinsesto Rai viene presentato qui a Napoli. È un riconoscimento importante per la città e, soprattutto, per il ruolo del Centro di produzione di Napoli, in occasione dei 60 anni dalla fondazione. Sosterremo la scelta di investire in questa realtà e valorizzeremo la sinergia con la Mostra d'Oltremare che consentirà di portare avanti le produzioni in atto e di realizzare quelle future previste a Napoli, senza delocalizzare durante i lavori di ristrutturazione dell'auditorium. Nella Rai di Napoli c'è un grande patrimonio di maestranze, di idee, di programmi da realizzare. Nel grande progetto di sviluppo culturale della città che la nostra Amministrazione sta portando avanti la Rai ha un posto importante". (Ren)