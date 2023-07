Cultura: ultimi appuntamenti per il Campania Teatro Festival (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre, infine, le repliche della giornata conclusiva del Festival. Al Politeama di Napoli, alle 19, c’è l’ultima possibilità di vedere in scena John Malkovich e Ingeborga Dapkunaite con l’illuminante mistero di “In the solitude of cotton fields” di Koltès, mentre al teatro Nuovo di Napoli alle 21 Maddalena Crippa e Maximilian Nisi sono i protagonisti principali di “Un sogno a Istanbul” di Alberto Bassetti. Repliche finali (18, 19.30 e 21) nel suggestivo ex Tabacchificio Saim di Borgo di Cafasso a Paestum (Sa) anche per “Animate”, performance-installazione di Chris Salter che mette insieme, attraverso la moderna tecnologia, amore e trasformazioni climatiche. Sul sito campaniateatrofestival.it sono consultabili le promozioni ed è possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli. Il Campania Teatro Festival, parte rilevante della rete Italia Festival e dell’EFA (European Festival Association), è finanziato dalla Regione Campania e si avvale anche di un contributo annuo del Ministero della Cultura per il suo schema multidisciplinare. (Ren)