Istat: vendite al dettaglio in aumento dello 0,7 per cento a maggio, più 3 per cento su anno

- A maggio l'Istat stima, per le vendite al dettaglio, un aumento congiunturale dello 0,7 per cento in valore e dello 0,2 per cento in volume. Sono in crescita le vendite dei beni non alimentari (+1,1 per cento in valore e +0,7 per cento in volume) e le vendite dei beni alimentari in valore (+0,2 per cento) mentre calano quelle in volume (-0,5 per cento). "A maggio 2023 - evidenzia l'Istat - si registra un aumento congiunturale delle vendite al dettaglio sia in valore sia in volume dovuto, in particolar modo, alla dinamica dei beni non alimentari. Su base tendenziale, invece, sono le vendite in valore dei beni alimentari a determinare il segno positivo dell’indice totale, soprattutto quelle relative alle imprese non specializzate a prevalenza alimentare (i discount vedono l’incremento più elevato da settembre 2022), mentre sono in calo le vendite dei beni alimentari in volume e quelle dei beni non alimentari, sia in valore sia in volume. Sempre su base tendenziale, la grande distribuzione registra l’aumento maggiore tra le diverse forme di vendita; risultano in crescita anche le vendite al di fuori dai negozi e il commercio elettronico, mentre subiscono una flessione quelle delle imprese operanti su piccole superfici". (segue) (Rin)